«التنمية المحلية»: إنشاء 135 وحدة صحية جديدة في سوهاج ضمن «حياة كريمة»

تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي سوهاج والشرقية في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل من خلال العمل على توفير كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بالقرية.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بأهمية المتابعة للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خاصة فى القرى.

مشروعات الصحة

وفي محافظة سوهاج، وصل إجمالي مشروعات الصحة المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بقرى سوهاج إلى 222 مشروعا، ما بين إنشاء جديد وتطوير، تضمنت إنشاء 135 وحدة صحية ومركزا طبيا جديدا، ورفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 35 نقطة إسعاف، وتطوير 8 مستشفيات، وتم الانتهاء من عدد من تلك المشروعات.

خدمات مجانية

وفي محافظة الشرقية، تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ1621 مواطنا من أهالي قرية «المنشر»، التابعة لمدينة أولاد صقر، بواسطة قافلة طبية نظمتهما مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين، لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وشملت القافلة عديد من التخصصات، منها مثل القلب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، مع إجراء الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.