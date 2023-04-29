توريد 2401 طن قمح منذ بدء الموسم بشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 2401 طن و554 كيلو أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 أبريل الجاري، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

174 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة

وقال الفقي إن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

تذليل العقبات أمام المزارعين

ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد محصول هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.