«الزراعة»: إقبال كبير على توريد القمح في الفيوم.. وتخطينا 20 ألف طن

قال السيد حرز الله، مدير مديرية الزراعة بالفيوم، إن الدولة أخذت قرارا بمضاعفة سعر القمح عن العام الماضي، من 850 و860 جنيها إلى 1500 جنيه للأردب، ما أدى إلى إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح، حتى تخطى توريد القمح بالفيوم إلى أكثر من 20 ألف طن.

موسم توريد القمح بدأ 13 أبريل

أضاف «حرز الله»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن موسم توريد القمح بدأ في محافظة الفيوم، منذ 13 أبريل الجاري، في موقعين تقديريين، وهما صومعتا طامية وصوامع الفيوم، وبعد عيد الفطر المبارك، تم تشغيل كل المواقع لاستقبال القمح المحلي من المزارعين.

وأشار إلى أنه في كل موقع تخزيني تتواجد لجنة من 5 أعضاء، هم: عضو من التموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الزراعة، وعضو من الجمعية القبانية، وعضو من الجهة التسويقية، يستقبلون أي كميات من القمح لفرزه، سواء قديم أو جديد، ثم استبيان مدى النظافة على أساس تحديد السعر.

14 موقعا لتخزين القمح بالفيوم

أوضح مدير مديرية الزراعة، أن الفيوم تضم 14 موقعا تخزينيا، سواء صوامع أو هناجر أو شون، بسعة تخزينية تتخطى 200 ألف طن من القمح.