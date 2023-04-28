توريد القمح في المحافظات.. تزايد المعدلات مع ارتفاع درجات الحرارة

تزداد معدلات توريد القمح في محافظات مصر المختلفة مع زيادة حصاد القمح هذا العام، الذي رفعت فيه الحكومة سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، وهي سعر مرضى لقطاع كبير من المزارعين، ومن المتوقع أن تزداد معدلات حصاد القمح خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع درجة الحرارة الجو، مما يجعل الإقبال على التوريد ترتفع في المحافظات.

27 ألف طن منذ فتح باب توريد القمح في الدقهلية

وفي الدقهلية قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه خلال 5 أيام من فتح باب توريد القمح في الدقهلية استقبلت شون وصوامع المحافظة 27 ألف و921 طنا من القمح المحلي المنتج هذا العام، مؤكدا على أن هذا الموسم مبشر بالخير وكلنا تفاؤل في دخول أكبر كمية من الذهب الأصفر إلي مواقع التخزين.

وأضاف «صليب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم توريده من القمح خلال 5 أيام فقط استقبلت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 11 ألف و380 طنا قمح، وشوت وصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا كميات وصلت إلى 10 ألاف و493 طنا، والبنك الزراعي المصري 6046 طنا، وذلك كله حسب المواصفات التي حددتها كلا من وزاتي ‏التموين ‏والزراعة.‏

توريد القمح ب 11 موقعا في محافظة القليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية عن استمرار الصوامع في استقبال المزارعين لتوريد محصول القمح حيث يتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء أعمال التوريد ب 11 موقعا في المحافظة، حيث انطلق موسم التوريد مطلع هذا الأسبوع.

وأكدت محافظة القليوبية في بيان صحفي، على إحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح بهدف استلام أكبر كمية من المحصول حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأضاف المحافظ أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة التي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.

ارتفاع معدلات توريد القمح من المزارعين ببورسعيد

وأوضح محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن ارتفاع معدلات توريد القمح من المزارعين الأقماح المحلية موسم 2023 بشون وصوامع مطحن شرق الدلتا ببورسعيد إلى كمية تقدر بـ 1078 طنا بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأكد عوض أن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم حصاد القمح وذلك في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

سعر أدرب القمح المنتج محليا

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن سعر أدرب القمح المنتج محليا حدده القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023، علي مستوي محافظات مصر والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين علي حسب نظافة القمح ونقاوته وهو كما يلي:

1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط

1475 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.

1450 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأضاف «دايرة»، في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر أردب القمح ثابت في جميع محافظات الجمهورية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن 22.5 قيراط.

مواقع توريد القمح في قنا

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، إن المحافظة تضم 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، جميعها جاهز لموسم توريد القمح وهي كالآتي:

- صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 ألف طن

- صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن

- صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 ألف طن

- صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن

وبنكر قوص بسعة تخزينية 24 ألف طن

وشونة قوص بسعة تخزينية 5 الأف طن وشونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 الآف طن وشونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن وشونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن وشونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طن وشونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طن وشونة نجع حمادي بسعة تخزينية 335 طن وشونة نقادة بسعة تخزينية 335 طن وشونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طن

وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 75 ألف و104 فدان، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردب، بإجمالي 232 ألف و805 طن قمح.