مدبولي: أدعو المصريين لليقظة من محاولات التشكيك في الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «هناك دائمًا شكاوى من المواطنين من أن بعض الموافقات تأخذ وقتا طويلا»، مشيرًا إلى أنه لن تستغرق الموافقات أكثر من أسبوع منذ اليوم، وذلك بعد بالاتفاق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف: «نقبل أي نوع من النقد بغرض البناء، ولكن التشكيك في الدولة ومؤسساتها يجب التوقف عنده ومعرفة الغرض من هذا الموضوع»، موجهًا المواطنين: «بصوا كده على الدائرة الأكبر ونشوف العالم إيه اللي بيحصل فيه، وهذا أمر مهم للغاية يجب التأكيد عليه».

وطالب كل المصريين، باليقظة من محاولات التشكيك في الدولة، والتركيز على بناء الدولة المصرية، والعمل الجاد كون ذلك يعد الأمر الوحيد الذي سنستطيع من خلاله الخروج من الأزمة العالمية الكبيرة، متابعًا: «إحنا دولة كبيرة وتكبر كل عام بعدد سكان ضخم، قيادات أوروبا يزورون مصر، وكان المستشار النمساوي هنا منذ أيام قليلة ودار الحديث الثنائي معه حول مشكلات تواجههم بنفس نوعية المشكلات التي نواجهها في مصر».

وتابع: «هناك دول في أوروبا لم تزد شخصا واحدا في عدد السكان منذ 30 عاما، يعني مفيش أي ضغط على الحكومات ومش مطلوب منه كل يوم إنشاء مدارس جديدة ووحدات إسكان جديدة ومستشفيات جديدة إلى جانب توفير أكل وفرص عمل لملايين».