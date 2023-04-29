فنادق الغردقة كاملة العدد في موسم الصيف

بدأت فنادق الغردقة في تلقي حجوزات الصيف حيث يتوافد الآلاف من المصطافين على فنادق الغردقة في إجازة الصيف على أكثر من 150 ‪ فندقا ومنتجعا سياحيا ومئات الشاليهات وعشرات الشواطئ العامة والخاصة وذلك حسب مسؤولو غرفة منشآت الفندقة بالبحر الأحمر

حجوزات الصيف بفنادق الغردقة

كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» أن عددا من فنادق الغردقة بدأت تلقي حجوزات الصيف لمنتصف شهر مايو المقبل، لافتا إلى إقبال على الحجوزات من رواد السياحة الداخلية خلال الصيف مما يبشر بارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق التي تصل إلى 100% في عدد الفنادق.

فنادق الغردقة كاملة العدد في الصيف

وأشار رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر إلى الإقبال على السياحة الداخلية بفنادق الغردقة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية من مختلف المطارات الأوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف دول العالم أكثر من 28 جنسية أجنبية متوقعا صيف كامل العدد بفنادق الغردقة.

ولفت إلى أن إحصائية حركة السياحة الوافدة إلي الغردقة خلال شهر مارس الماضي كشفتعن وصوبل 327 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة في مقدمتها السياحة الألمانية، ثم السياحة الروسية ثم البريطانية ويأتي بعدها بولندا ثم هولندا، ثم التشيك.