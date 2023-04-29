«تعليم مطروح»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات 5 صفوف بابتدائي وإعدادي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن عدم تلقي غرفة العمليات أية شكاوي من أوليات الأمور أو الطلاب في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس، والإعدادية للصفين الأول والثاني.

وتابع وكيل الوزارة يرافقه إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم اللجان في عدة مدرسة بإدارة مرسى مطروح التعليمية، وسط أجواء هادئة والتزام في جميع اللجان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إن طلاب الصف الأول الإعدادي مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني أدوا الامتحان في مادتي التربية الدينية فترة أولى لمدة ساعة ونصف وحاسب آلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط كذلك أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اليوم الأول للمواد غير الأساسية في مادة التربية الدينية، وكذلك أدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

امتحانات المواد غير الأساسية في مطروح

وأكد وكيل تعليم مطروح ببيان أن انطلاق الامتحانات في مواد غير الأساسية اليوم جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع التزام المدارس بمراعاة التباعد الاجتماعي الآمن بين الطلاب والتهوية الجيدة للجان.

غرفة العمليات تتابع لجان الامتحانات

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تسجل أي مشكلات تتعلق بالعملية الامتحانية، في اللجان بنطاق المحافظة بالإدارات التعليمية، ووجه وكيل الوزارة كافة مديري المدارس بمراعاة كافة ظروف الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم فى سبيل أداء الامتحانات فى سهولة و يسر.