إقبال مزارعي أسيوط على توريد القمح وارتفاع كميات التسليم لـ2131 طنا

يواصل مزارعو القمح بمحافظة أسيوط، التوافد على الشون والصوامع وأماكن التخزين المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوريد محصول القمح للموسم الجديد 2023.

إقبال على مواقع التخزين

وشهدت مواقع استلام محصول القمح البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر إقبالا للموردين لتوريد القمح بعدما نالت الأسعار التي قررتها الدولة بالزيادة الجديدة إرضاءهم حيث وصل سعر توريد القمح زنة 150 كيلو إلى 1500 جنيه للأردب الواحد.

متابعة يومية للتوريد

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في بيانه له إنه يتابع التقارير اليومية التي تتلقاها غرفة العمليات المحافظة لمتابعة اعمال التوريد وإزالة أة مخالفات قد تواجه الموردين خلال موسم توريد القمح الجديد بعد تخصيص 28 شونة وصومعة وهنجر بمختلف قري ومراكز المحافظة لتوريد القمح الجديد حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 2131 طنا تم توريدها بمختلف أماكن التوريد على مستوى المحافظة.

تقديم التسهيلات للموردين

وأضاف محافظ أسيوط أن إجمالي الأراضي المنزرعة هذا العام بمحصول القمح بلغت 167 ألف فدان على مستوي المحافظة حيث يجري تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين، لافتاً إلى استلام الأقماح من المزارعين بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.