إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت بهم في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لعلاجهم.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:

عمر عقل علي، 5 سنوات.

عطيه عقل، 13 سنة.

عمر إبراهيم محمود علي، 30 سنة.

صلاح محمد يوسف، 50 سنة.

عهد عقل علي، 8 سنوات.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.