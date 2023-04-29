محسن منصور: «عجيب وعجيبة» استعراضي غنائي تدور أحداثه في قالب كوميدي

تبدأ من الغد عرض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عرض «عجيب وعجيبة» من إنتاج فرقة مسرح.

العرض المسرحي من تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير

العرض المسرحي، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، وسيكون أول عرض له في التاسعة من مساء غد الأحد 30 أبريل الجاري، على مسرح السلام بقصر العيني، يوميا ما عدا يوم الثلاثاء.

ويقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، في بيان، إن العرض استعراضي غنائي تدور أحداثه فى قالب كوميدي يناسب الكبار وصغار السن .

مسرحية «عجيب وعجيبة» بطولة سيد الرومي

«عجيب وعجيبة» بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان (دودا)، إيهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.