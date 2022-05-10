أحمد التهامي برجال حراسة وحسن أبو الروس بدراجة نارية في عزاء والد محسن منصور

ظهر الفنان أحمد التهامي رفقة مجموعة من رجال الحراسة، أثناء تواجده بعزاء والد الفنان محسن منصور، المقام داخل بمجسد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما حضر حسن أبو الروس، العزاء بدراجة نارية لتقديم واجب العزاء؛ مما جعل المارة في الشارع يلتفون حوله من أجل التقاط عدة صور تذكارية.

أشرف زكي يحضر الجنازة

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي، منير مكرم، إيهاب فهمي، طارق علام، محمد لطفي، عبير منير، هاني رمزي، محمد عبد الحافظ، سامح حسين، وفاء عامر، علي الحجار، حسن أبو الروس والمخرج خالد جلال.

والد حسن منصور يتعرض لأزمة صحية

وكان والد محسن منصور تعرض لأزمة صحية في الفترة الماضية، وطلب أكثر من مرة الدعاء له وكتب له في المرة قبل وفاته: «دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي»، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معه، ويتمنون الشفاء له.