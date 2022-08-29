محسن منصور: «كيوبيد الحب» أول عرض في قاعة «يوسف إدريس» بعد توقف 11 عاما

قال الفنان محسن منصور إن مسرح السلام سيشهد خلال الأيام المقبلة، إعادة فتح قاعة يوسف إدريس، بعد أن تم إغلاقها لأكثر من 11 عاما، كي تعود من جديد لتستقبل الجمهور، خلال الفترة المقبلة.

«بيت النفادي» آخر عرض مسرحي عرض في القاعة

كانت قاعة يوسف إدريس قد شهدت عام 2011، آخر عرض مسرحي عليها للفنان كريم مغاوري، وهي مسرحية «بيت النفادي»

أكد منصور، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار الانتهاء من كل الديكور ووضع الإضاءة وأجهزة الصوت وتأسيس غرفة التحكم وغرف الممثلين، لكي يجرى فتح القاعة بشكل مأمول ويليق بها.

وأشار إلى أن هذه القاعة شهدت خروج عدد كبير من رموز الفن الحالي، أبرزهم ياسر علي ماهر ومصطفى سعد ومحمد دسوقي واستيفان منير وشوقي وحسام الدين صلاح ورشاد عثمان، والدكتورة هناء عبدالفتاح ومحمد عابدين وهيام توفيق ومحمد زعيمة ومحمد درويش وعصام سعد ومحمد إبراهيم وأكرم مصطفى وعمرو دوارة وإسلام إمام وياسر صادق وصبحي يوسف وعمرو سامي ومحمد أبو السعود ورباب عثمان وعثمان الحمامصي وغيرهم.

«كيوبيد الحب» من إخراج أحمد فؤاد وتأليف عبدالله الشاعر

وأوضح منصور أنه جرى اختيار مسرحية «كيويبد الحب»، كأول عمل يتم تقديمه مع افتتاح القاعة للمخرج أحمد فؤاد، وهو مخرج معين بالمسرح منذ أكثر من 8 سنوات في المسرح الحديث، مؤكدا أنه نص اجتماعي جيد من تأليف عبدالله الشاعر.