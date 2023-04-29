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وزير التموين يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب.. السبائك والجنيهات

مقترح لإلغاء الجمارك على الذهب للمصريين القادمين من الخارج

كتب:

وفاء الصعيدي
12:31 م | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء، للموافقة على السماح للمصريين بالخارج، بإدخال كميات محددة من الذهب دون جمارك.

وقال وزير التموين، ردا على سؤال لـ«الوطن»، عن مدى حدوث تدخل حكومي من أجل ضبط سوق الذهب الفترة المقبلة: «زيادة المعروض في السوق سيجري من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب معهم، لأن قوة السوق أقوى من أي تدخل إن لم تكن بآليات محكمة».

وأضاف وزير التموين أن معدن الذهب داخل مصر محدود، كاشفا عن اجتماع قريبا مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب، من أجل صياغة المقترح لتقديمه لمجلس الوزراء.

ونوه وزير التموين أن سوق الذهب يرتبط بـ3 عوامل هي سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب، موضحا أن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجة عن زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب، موضحا أنه يوجد طلب على السبائك والجنيهات.​

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.