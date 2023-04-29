أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2700 جنيه

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وتعد سبائك الذهب والجنيهات الأكثر مبيعا في الوقت الراهن وذلك بغرض الاستثمار؛ إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للمواطنين بحسب ما قالة عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 3086 جنيها للشراء، وعيار 22 بلغ 2829 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر عيار 21 اليوم 2700 جنيه، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 2314 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1800 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 12 اليوم 1543 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية، يشهد هدوءا ملحوظا؛ إذ بلغ 21600 جنيه، كما تسجل الأونصة 95966 جنيها.