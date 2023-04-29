أسعار الذهب تواصل تراجعها بالأسواق المحلية.. تعرف على الأسباب

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجَّل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2600 جنيه، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 1990 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2971 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2228 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

إمبابي: التغيرات العنيفة في الأسعار عرضت المحلات للخسارة

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب والتقلبات السعرية بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2650 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2650 جنيهًا، وراتفعت الأوقية هامشية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1988 دولارا، ولامست مستوى 1993 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار والتلاعب في ظل أسعار غير حقيقية، كما أن السوق المحلية شهدت وجود أكثر من سعر للتنفيذ بفرق يصل إلى 100 جنيه، حيث باعت المحال بأسعار تتراوح بين 2800 جنيه و2900 جنيه خلال الأيام الماضية، نتيجة استغلالهم تدافع المواطنين ومخاوفهم الاقتصادية، ما دفعهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

محال الذهب تعرضت لخسائرة كبيرة خلال الأيام الماضية

وأضاف أن محال الذهب تعرضت لخسائرة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما يدفع بعضهم لرفع الأسعار كنوع من التأمين، فتاجر الذهب يجب تعويض وزن البيع فورًا وبنفس الأسعار، ومع تغيرات الأسعار العنيفة أو امتناع تجار الذهب الخام عند البيع، يتعرض التجار للخسارة نتيجة تعويض الكمية المباعة بأسعار أعلى.