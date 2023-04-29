أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم.. الجرام خسر 80 جنيها

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي، خلال التعاملات الصباحية اليوم؛ لتصبح قيمة التراجعات 80 جنيهًا منذ بداية التعاملات اليوم، إذ انخفض قبل تداولات الظهيرة بقيمة 20 جنيهات إضافة إلى 60 جنيهًا قبل قليل، مقارنة بأسعار نهاية التداولات أمس، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

سعر عيار 21

وسجل عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام بدلًا من 2820 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

وسجلت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن نحو 2971 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2600 جنيه، والذهب عيار 18 بسعر 2229 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20 ألفا و800 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1983 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.