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«الصحة»: إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا من راغبي الزواج خلال شهرين

كتب:

مريم الخطري
05:43 م | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا و451 شابا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، خلال شهرين منذ انطلاقها في 26 من فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

إصدار 141 ألفا و368 شهادة صحية

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 141 ألفا و368 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ«QRCode» للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن».

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.