منى زكي ومحمد هنيدي ينافسان في موسم عيد الأضحى بفيلم «الجواهرجي»

يتعاون الثنائي مني زكي و محمد هنيدي للمرة الثانية من خلال فيلم «الجواهرجي» وذلك بعد نجاحهما في فيلم «صعيدى في الجامعة الأمريكية» والمقرر ان يتم عرض الفيلم في موسم عيد الاضحي.

فيلم «الجواهرجي» لمني زكي ومحمد هنيدي

ويشارك بجانب مني زكي ومحمد هنيدي بطولة فيلم «الجواهرجي»عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم:باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى وأحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول تارا عماد،من تأليف عمر طاهر وأخراج إسلام خيري.

أحداث فيلم «الجواهرجي»وتدور أحداث فيلم «الجواهرجي» بطولة مني زكي ومحمد هنيدي في اطار كوميدي حول جواهرجي والذي يقوم بدورة الفنان محمد هنيدي وزوجتة التي تجسدها مني زكي وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية.

أخر أعمال مني زكي

يذكر ان عرض لمني زكي في رمضان 2023مسلسل تحت الوصاية والذي حقق نجاح كبير وشاركها البطولة كلام من دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.