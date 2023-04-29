كيفية استخراج أول شهادة ميلاد للطفل في خطوات.. «مش هتاخد وقت»

فرحة المولود الأول هي السعادة الكبير الأولي للأبوين، ومن أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الاطمئنان علي سلامة المولود الجديد، هي كيفية استخراج أول شهادة ميلاد للطفل، وهو التساؤل الذي يشغل الآلاف من المواطنين يوميا مع كل مولود جديد في مصر.

كيفية استخراج أول شهادة ميلاد للطفل المولود حديثا

وتجيب «الوطن» خلال السطور التالية عن تساؤل عن كيفية استخراج أول شهادة ميلاد للطفل المولود حديثا، من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق وقت كبير وفق ما أوضحه موقع دليل الخدمات العامة، وهي كالتالي:

1- التوجه لمكتب الثحة التابع لمكان مستشفي مولد الطفل.

2- تقديم صورة البطاقة لولي أمر الطفل.

3- شهادة المستشفى المولود به الطفل.

4- استلام شهادة الميلاد مباشرة.

من يستطيع استخراج أول شهادة ميلاد للطفل

وحددت مكاتب الصحة الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة والحصول علي شهادة الميلاد للطفل حديث الولادة

1 - والد الطفل إذا كان حاضراً.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي.

ويجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التي حدثت للمصريين في الخارج خلال 3 شهور من تاريخ حدوثها، ويكتب في شهادة الميلاد للمولد، معلومات عن تاريخ وساعة الميلاد واسم المولود ولقبه واسم الأم والأب وجنس المولود ومكان الميلاد.