خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج شهادة ميلاد أون لاين عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ويمكن ذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي تنتهى باستخراج شهادة الميلاد.

كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

أما عن كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا عن طريق عدة خطوات، الخطوة الأولى تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط والقيام بأول خطوة وهي تسجيل الدخول على الموقع، أما في حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

أما عن الخطوة التالية تكون من خلال الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى من الموقع، وبعدها الضغط على أيقونة شهادة ميلاد الموجودة في «خانة» الأحوال المدنية.

في الخطوة الأخيرة لاستخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين من خلال القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك وسداد رسوم الخدمة، وتحديد مكان استلام الشهادة، حيث يتم تسليم الشهادة في المكان المحدد.