أخبار روسيا وأوكرانيا.. قصف مكثف على خيرسون وكييف تستعد لهجوم مضاد

تشهد آخر تطورات روسيا وأوكرانيا، إعلان الجيش الروسى توجيه ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة على قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية في خيرسون، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية وجهت ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة المحمولة بحراً، على أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية في خيرسون، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه تحقق الهدف من الضربة على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية في خيرسون

القوات الروسية تواصل عملياتها لتدمير القوات الأوكرانية

وفى سياق متصل، بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، واصلت القوات الروسية عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك بمنطقة دونيتسك.

وكشف قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، رئيس المجموعة العسكرية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني مستعد لتنفيذ هجومه المضاد قبل 15 من مايو المقبل.

ونوه إلى أن الأوكرانيون مستعدون للهجوم المضاد، قائلاً إن «سوء الأحوال الجوية كان عائقاً بالنسبة لهم، وربما بعض المشاكل الداخلية التي كانت بحاجة إلى حل».

الأوكرانيون مستعدون للهجوم المضاد

وتابع قائد مجموعة فاجنر بقوله: «قد يعطوننا فرصة للراحة في التاسع من مايو، لكن الهجوم سيبدأ بنسبة 100% قبل 15 مايو».

يشار إلى أن وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أكد في وقت سابق أمس الجمعة، أن بلاده تنهي التحضيرات استعداداً لهجومها المضاد، مضيفاً أن قواته مستعدة بشكل عام للمضي قدماً لتنفيذ الهجوم.

وكانت وثائق البنتاجون المسربة كشفت في مارس الماضي، أن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجوم مضاد على المحور الجنوبي الشهر المقبل.