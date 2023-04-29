إزالة 24 حالة تعد على أراضي الدولة بمركزي أبوتيج وأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إزالة 24 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي أبوتيج وأسيوط خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات بأنواعها، مشيرًا إلى الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعد جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

حملات إزالة في أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط في بيان له أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من تنفيذ إزالة لعدد 24 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي أبوتيج وأسيوط منها 11 حالة بمركز أبوتيج وتم خلالها إزالة تعديات على أراضي مباني بمساحة 830 مترًا مربعًا وإزالة عدد 13 حالة تعد بمركز أسيوط تمثلت في إزالة 3350 متر مربع مبان و356 فدان أرض زراعية وذلك خلال حملات تحت إشراف المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس أحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وجهات الولاية ومديرية الأمن وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

إزالة التعديات

وأكد محافظ أسيوط أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة الجهات للتصدي لجميع صور التعديات في مهدها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدي عليها مع التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات وإزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على تحقيق المستهدف من الموجة الـ21.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ الإزالات ضمن المرحلة الأولي من الموجة الـ21 التي يجري تنفيذها وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .