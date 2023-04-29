محمد سامي يكشف عن سبب اختياره اسم مسلسل البرنس

كشف المخرج محمد سامي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سبب اختياره لاسم مسلسل البرنس لمحمد رمضان، الذي حققا نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

وكتب محمد سامي: «لما ألفت مسلسل البرنس سميته البرنس من كتر حبي من وأنا صغير للبرنس نسيم حميد بطل الملاكمة، اللي مبسوط أوي إني قابلته النهارده واتفاجئت إنه عارفني وعارف مسلسلاتي، أحلامك وأنت طفل ساعات تحققها وأنت كبير».

آخر أعمال المخرج محمد سامي

وعرض للمخرج محمد سامي في رمضان الماضي، مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة.