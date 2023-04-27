فتوح أحمد عن جعفر العمدة: زملائي كانوا «منورين» مع محمد سامي.. وكنت خائفا منه

كشف الفنان فتوح أحمد، عن كواليس مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، إذ كان يؤدي دور خاله، ضمن السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.

أول مرة اتعامل مع محمد سامي

قال فتوح أحمد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، «لما بشتغل مع أي مخرج جديد بروح أول يوم مرعوب، وأول مرة اتعامل مع محمد سامي، وممثلين كتير أصحابي بشوفهم منورين وحلوين أوي مع محمد سامي، لكن قيل إنه عصبي».

وأضاف: «كنت رايح متوجس خيفة من محمد سامي، لكن اكتشفت أنه محب للفن والتمثيل، وفاهم كل التفاصيل، ويجلس مع كل الممثلين، ويتناقش معهم».

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.