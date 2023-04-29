عصام السقا: محمد سامي أعطى الجميع حقه في جعفر العمدة.. حتى أصحاب المشاهد الواحدة

كشف الفنان عصام السقا عن كيفية ترشيحه في مسلسل جعفر العمدة، وقال إنه كان يتحدث مع المخرج محمد سامي هاتفيا، وبعدها قابله وشرح له الدور، وكان تقريبا قبل التصوير بـ4 أشهر، وشرح له شخصية نعيم وتفاصيلها وخطوطها.

ترشيحه للدور

وأضاف عصام السقا في مداخلة هاتفية ببرنامج «لايت شو» على قناة الحياة، أن محمد سامي عندما كان يشرح تفاصيل الشخصية تحمس لها للغاية، وبعدها قرأ الحلقات ومضى وبدأ يذاكر الشخصية وتفاصيلها.

وأشار عصام السقا إلى أن نجاح مسلسل جعفر العمدة، بسبب كواليسه، وقال: «إن الكاميرا دايما بتصور الكواليس الناس لو حابة بعض وداخلين مبسوطين وداخلين ينجحوا وعاوزين يعملوا نجاح غير طبيعي فالروح دي بتظهر للجمهور في العمل».

الروح بين نجوم جعفر العمدة

وعن فريق عمل مسلسل «جعفر العمدة» فقال عصام: «فريق العمل بداية من أستاذ محمد سامي لحد آخر حد في فريق العمل كل الناس متعاونة جدا وكل حاجة متوفرة وكل حاجة كانت بالحب وأستاذ محمد سامي كان مدي كل واحد حقه وكان مركز مع كل الفنانين حتى اللي جاى يعمل مشهد واحد».