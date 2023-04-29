زكي القاضي لـ«إكسترا نيوز»: 119 قضية مطروحة للنقاش بالحوار الوطني

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المرحلة المقبلة التي ستمر بها الدولة المصرية هي مرحلة فارقة للغاية، حيث إن الحوار الوطني هو خطوة تاريخية في الجمهورية وبدعوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ رمضان قبل الماضي بتدشين الحوار الوطني، «كنا في حالة من الحوار الوطني منذ أكثر من عام بين كل القوى السياسية والفاعلين في المشهد العام».

القاضي: الجلسة الافتتاحية ستأتي معبرة عن هذا الإطار

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستأتي معبرة عن هذا الإطار والنهج والذي يجب وأن يكون فيه تمثيل حقيقي لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، حيث أن الجلسة الافتتاحية ستأتي معبرة عن هذا الإطار والنهج بتمثيل حقيقي لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع والقوى الأهلية والمواطنين المشاركين الممثلين لكل الأطياف والفئات.

وتابع: «لدينا 118 قضية تمثلها 19 لجنة من لجان الحوار الوطني، وفي لجنة الشباب ففيها 7 قضايا أساسية سيتم مناقشتها عبر الخبراء العامة والمتخصصين، وجميع القضايا خاصة بريادة الأعمال والتمكين السياسي للشباب والمصريين في الخارج وزيادة نسبة الوعي في قطاع الرياضة عبر عدد من الجلسات».