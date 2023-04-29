«أحزاب الحوار الوطني»: اختيار يوم الصحافة العالمي لبدء الجلسات دليل على احترام حرية الرأي

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه من المحتمل إعلان ترتيبات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مساء الغد، من خلال مجلس الأمناء عقب انتهاء اجتماعه، حيث سيعلن عن الترتيبات ومكان انعقاد الجلسة الافتتاحية والتي من المتوقع أن يشارك فيها عدد يقترب من الـ1000 من كل الأطياف.

دلالة اختيار يوم 3 مايو

وأضاف «الطماوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني في حالة تعاون مستمر على مدار عام كامل، واختيار يوم 3 مايو له مدلول، حيث يُحتفل في هذا اليوم بيوم الصحافة العالمية.

لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر أو طرح

وأشار إلى أن اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني يوم 3 مايو إشارة ودلالة مهمة على احترام الدولة المصرية وإدارة الحوار الوطني لحرية الرأي والفكر والتعبير، لذلك لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر أو طرح طالما كان مقدما للصالح العام داخل اللجان المختلفة بالحوار الوطني والهدف هو الوصول للمساحات المشتركة للتحرك خطوة للأمام لبناء الجمهورية الجديدة.