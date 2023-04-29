9 أيام إجازات رسمية بأجر خلال شهر مايو المقبل؟.. اعرف التفاصيل

يشهد شهر مايو المقبل 2023، حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، على العديد من الإجازات الرسمية التي يبلغ عددها 9 أيام بأجر كامل، وذلك وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 أو قانون العمل الجديد الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص أو قوانين الهيئات والكوادر الخاصة المطبق في بعض الجهات مثل الجامعات الحكومية وبعض مؤسسات التعليم العالي والصحة.

الإجازات الرسمية تبدأ في يوم 4 مايو

ويصل عدد أيام الإجازات الرسمية بأجر كامل التي يحصل عليها العاملون بالحكومة خلال شهر مايو المقبل إلى 9 أيام، منها يوم الخميس 4 مايو إجازة رسمية بأجر كامل، بمناسبة احتفال الدولة المصرية بعيد العمال، فيما يتبقى ثمانية أيام هي أيام الجمعة والسبت لكل أسبوع من أسابيع شهر مايو وعددها 8 أيام، وهي الجمعة والسبت 5 و6 مايو، والجمعة والسبت 12 و13، والجمعة والسبت 19 و20 والجمعة والسبت 26 و27، وهي كلها الإجازات الأسبوعية الطبيعية التي يحصل عليها الموظفون طوال الشهر الميلادي.

جهات بالقطاع الخاص تمنح 9 أيام إجازات رسمية بأجر

بينما يحصل يقسم العاملون بالقطاع الخاص على فئتين، بحسب طبيعة العمل بمنشآت القطاع الخاص وهي أيضا تعمل وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فبعض المنشآت والمؤسسات بالقطاع الخاص تمنح العاملين بها يوم الجمعة فقط، وبعضها يمنح العاملين الجمعة والسبت، حيث ينظم نظام الإجازات اللوائح الدالخلية المعمول بها في منشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع مواد قانون العمل ولا الإخلال بحقوق أو واجبات العاملين.