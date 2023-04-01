إجازات شهر أبريل 2023.. تشمل 14 يوما إجازة لكل الموظفين

يهتم معظم الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بمواعيد الإجازات والعطلات الرسمية بالتزامن مع بدء شهر أبريل والذي يشمل عدد من الإجازات والأعياد والمناسبات المختلفة للمواطنين، وترصد «الوطن» في هذا التقرير إجازات شهر أبريل 2023 خاصة وأنها يشمل 14 يوما إجازة لكل الموظفين وجاءت الإجازات على النحو التالي:-

إجازات شهر أبريل 2023.. 14 يوما إجازة لكل الموظفين

جاءت إجازات شهر أبريل 2023، والتي تشمل 14 يوما إجازة لكل الموظفين على النحو التالي:-

- يوم السبت 1 أبريل عطلة أسبوعية.

-يوم الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- يوم الاثنين 18 أبريل هو إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

- ويوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

- ويوم الخميس 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- ويوم الجمعة 22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- يوم السبت 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- ويوم الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- ويوم الجمعة 28 أبريل عطلة أسبوعية.

- ويوم السبت 29 أبريل عطلة أسبوعية

العمل 16 يوما خلال شهر أبريل

ووفقا لجدول إجازات شهر أبريل 2023، والتي تشمل 14 يوما إجازة، على أن يكون العمل خلال هذا الشهر 16 يوما فقط كما أنه يستحق العامل الأجر الشهر الكامل له، يأتي ذلك في إطار الاستمتاع بالإجازات دون قيد أو شروط.