إصابة شقيقين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة - الفيوم

أصيب شاب وشقيقه بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد سيطرته عليها فانقلبت، ليسقط هو وشقيقه أرضًا مما تسبب في إحداث إصابتيهما.

وعلى الفور، أبلغ المارة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، والذين حضروا على الفور لإتخاذ الإجراءات اللازمة من تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل سنورس، ووجود مصابين.

إصابة شاب ونجل شقيقه

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شاب وشقيقه بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل سنورس من على طريق القاهرة/ الفيوم، وهما:

عادل رمضان خميس، 18 سنة.

ياسر رمضان خميس، 13 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.