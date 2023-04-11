مصرع شابين وإصابة ثالث صدمتهم سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، بعدما دهستهم سيارة ملاكي أثناء انحرافها بصورة جنونية عقب انفجار أحد إطاراتها أثناء سيرها على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بدائرة مركز شرطة سنورس، حيث كان شابين منهما يودعان الآخر قبل سفره، إلا أنّ اثنين منهما لفظا أنفاسهما الأخيرة فور الحادث، وأصيب الثالث بكسور متعددة.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث دهس مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، إثر انفجار إطارها فجأة، فضلًا عن إصابة آخر.

مصرع شابين وإصابة آخر

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شابين الأول يدعى أسامة عبد الرحمن عبد الحافظ محمود، 21 سنة، وآخر يدعى وائل، لإصابتهما باشتباه كسر في الضلوع ونزيف داخلي بالبطن وكسر في الأنف وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة عبد الباسط فراج إبراهيم فراج، 18 سنة، طالب، بكسر في الفخذ الأيمن وسلاميات اليد اليمنى، وجميعهم مقيمون بعزبة مرسي زيدان بدائرة مركز شرطة طامية.

خرجا لتوديع صديقهما فماتا معًا

وتبينّ أنّ أحد المتوفين والمصاب خرجا معًا لتوديع صديقهما المتوفى الثالث قبل سفره، وأثناء انتظارهم على طريق «القاهرة - الفيوم» أمام مدخل عزبة مرسي زيدان انحرفت سيارة عن الطريق فجأة فدهستهما، ليلقى الصديقان مصرعهما معًا، بينما يصاب الثالث بكسور.

نقل الجثتين والمصاب للمستشفى

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، بينما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.