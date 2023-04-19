إصابة أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم»

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفلتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل ظهر اليوم الأربعاء، إذ كانوا في طريق عودتهم من القاهرة للفيوم، استعدادًا لقضاء العيد في منزل العائلة بمسقط رأسهم بمركز إطسا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بعد بوابة الرسوم، اتجاه الفيوم بسبب الحادث، لحين وصول سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين، والشرطة التي اتخذت اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة المركز، وإصابة مستقليها.

وأسفر الحادث عن إصابة أسرة مكونة من زوجين وطفلتهما، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم أحمد مصطفى حميدة، 47 سنة، وزوجته أماني أحمد إسماعيل محمود، 37 سنة، وطفلتهما بسملة، 9 سنوات، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، والذين كانوا في طريقهم إلى منزل العائلة لقضاء إجازة عيد الفطر 2023.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.