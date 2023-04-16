وفاة شخص وإصابة 6 في تصادم سيارتين على طريق القاهرة- الفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفى والمصابين في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى أجرة على طريق القاهرة/ الفيوم، قرب مدخل مركز سنورس، بسبب السرعة الزائدة، والذي وقع أمس السبت، حيث أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة 6 أشخاص آخرين جميعهم من قرية بني صالح بدائرة مركز الفيوم.

وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفيي الفيوم العام وسنورس المركزي.

وأسفر حادث تصادم سيارتين على طريق مصر/ الفيوم، عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر يدعى أحمد سيد قطب، 43 سنة، ومقيم قرية بني صالح، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر حادث طريق القاهرة/ الفيوم عن إصابة كل من:

عدلي شعبان محمد، 35 سنة. حمدي شعبان محمد، 45 سنة. عادل نبيل محمد، 37 سنة. حسن محمد أحمد، 29 سنة. محمد رجب حسن، 37 سنة. محمد كمال إبراهيم، 25 سنة.

وتبينّ أنّ جميع المصابين من قرية بني صالح بدائرة مركز الفيوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارات الإسعاف، عدا الأخير الذي رفض النقل للمستشفى وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في مكان الحادث، بينما جرى إيداع باقي المصابين في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التصريح بدفن المتوفى

وصرحت جهات التحقيق بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب إنهاء الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن.

مصرع شخص وإصابة 6

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل سنورس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.