«الجاسوس الذي رباني».. فيلم على قناة «الوثائقية» في مايو المقبل

أعلنت قناة «الوثائقية» أنها ستعرض خلال شهر مايو المقبل، الفيلم الوثائقي «الجاسوس الذي رباني»، والذي يوثق قصة الأمريكية «تشيلسي بارسكي»، التي اكتشفت أنها ابنة جاسوس روسي سابق.

تفاصيل الفيلم

ويستعرض الفيلم في أجواء درامية وإنسانية معاناة تلك الأمريكية، وكيف تأثرت حياتها بالكامل، وكذلك حياة أسرتها أيضًا، بسبب العمل التجسسي للأب.

أفلام «الوثائقية» الفترة المقبلة

ومن المقرر أن تعرض القناة الوثائقية عددا كبيرا من الأفلام خلال الفترة المقبلة، ومن بينها فيلم يوسف إدريس والذي يتحدث به مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين ويدلون بشهادتهم في الراحل ومن بينهم الأديب الكبير محمد المخزنجي، والروائية القديرة سلوى بكر، والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والناقد الأدبي شريف صالح.