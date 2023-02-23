القناة «الوثائقية» تبث فيلم «حياة كريمة» عن نجاح مصر في تطوير الريف

بثّت قناة الوثائقية فيلما بعنوان «حياة كريمة»، حيث ركز الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة المبادرة في وزارة التنمية المحلية، على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأكد «جاد الكريم»، أنّ المرحلة الأولى في عصر محمد علي باشا كانت تركز على الزراعة، لذلك، فإنها لم تحدث تغييرات هيكلية في القطاع الريفي، حيث ظلت معيشة الريفيين كما هي، بعدها بأكثر من 150 سنة، حيث كان هناك محاولة من الرئيس جمال عبدالناصر ببرنامج شامل، لكنه لم يكتمل بسبب ظروف الحرب.

وأضاف خلال حديث بالفيلم الذي عرضته القناة الوثائقية: «في التسعينيات، كان لدينا مبادرة من خلال برنامج شروق، لكنها لم تكتمل»، إلى ذلك، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، وجود صولات وجولات ومبادرات متعددة، لكن لم يكن يجمعها التكامل الذي نراه في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم، ولم يكن الريف المصري بالتعقيد الذي نراه حاليا.

ووفقا لما جاء على لسان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، فإن كل قطاع كان يحدد احتياجاته، وكان كل قطاع يعمل بمفرده، وبالتالي فإن الميزة في المشروع القومي حياة كريمة هي التنسيق الكامل بين كل القطاعات وبعضها، وهناك تخطيط عمراني يتحدد على أساسه عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى الوحدة الصحية، وعدد الأفراد الذين يحتاجون مدرسة سنوية، وعدد الأفراد الذين يحتاجون إلى وحدة اجتماعية.