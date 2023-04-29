داعية عبر قناة الناس: التفاهم بين الزوجين خطوة أولى لإصلاح الأسرة

قال الشيخ أحمد سيف، الداعية الإسلامي، إن التفاهم بين الزوجين هو أساس العلاقة بين الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين فى إطار مشترك من المسؤولية.

قواعد وأسس لتطبيق التفاهم

وأضاف الشيخ أحمد سيف، خلال برنامجه «نبى الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن هناك عدة إجراءات وقواعد وأسس لتطبيق التفاهم بين الزوجين، من ضمنها حسن الاختيار بين الزوجين.

وتابع أن من أهم القواعد فى اختيار الزوجين أيضا هى وجود تقارب بينهما، حتى ولو اختلفت الشخصية.

يذاع برنامج نبى الرحمة على قناة الناس، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقدم الشيخ أحمد سيف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسياً عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.