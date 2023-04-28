علي جمعة يكشف سبب تلقيب الشيخ الحصري بـ«المعلم الأول» عبر قناة الناس

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ الحصري حفظ القرآن ورتله وجوده وقرأ القراءات العشر، وجاء القاهرة وقدم طلبا للامتحان بالإذاعة بعد توليه مقرأة سيدي عبد العال بطنطا، الذين كانوا يتقنون قراءة القرآن الكريم بشكل رهيب.

ألقاب الشيخ الحصري

وأضاف «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة الناس أن الذي امتحن الشيخ الحصري هو الشيخ محمود برانق والشيخ عامر بن عثمان، معقبا: «بعد الانتهاء من امتحانه قالوله إيه يا ابني ده.. دي تلاوة زي ما يكون جبريل هو اللي يتلوا القرآن»، مشيرا إلى أن سبب تلقيب الشيخ محمود خليل الحصري بـ «المعلم والمعلم الأول» النقلة النوعية التي أحدثها في التعامل مع القرآن الكريم.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الشيخ الحصري ألف 10 كتب ووهبها للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكلها تفيض بالعلم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.