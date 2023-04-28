أمين الفتوى بدار الإفتاء عن مقولة «استفتِ قلبك» عبر قناة الناس: ليست للعوام

علق الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، على مقولة «استفت قلبك»، قائلاً إنها غير صحيحة، وليست بهذه الصورة، لافتاً إلى أنها للعلماء وليست للعوام، لأن القلب أحياناً يميل إلى الهوى، لكن «استفتِ قلبك أيها العالم»، فعندما يأتى إلى العالم نصان، فهنا يستفتى قلبه بأيهما يأخذ.

وتساءل عويضة، خلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» المعروض عبر قناة الناس، عن فائدة الفقهاء عندما يستفتى كل مرء قلبه، مستطردا: «ما فائدة هؤلاء الذين نقلوا لنا التراث؟»، مؤكداً أن الصحابة أنفسهم كانوا يذهبون إلى من هم أعلم منهم ليفتوهم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.