داعية يكشف حقائق مثيرة عن العقل البشري عبر قناة الناس: خلق ليحكم الغرائز

فسر الدكتور أسامة فخري الجندي، مسؤول إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، قول الله تعالى: «إن في ذلك لآيات لأولي النُّهى»، موضحاً أن المقصود بـ«النهى» العقول، وهي جمع ومفردها «نهية»، والأصل هنا أن كلمة العقل مأخوذة من العقال التي تعقل بها الدابة، حتى تشرد منك، كذلك العقل.

خلق الله العقل ليعقل الغرائز

أضاف الجندي، خلال برنامج «نبي الرحمة»، على قناة الناس، أن العقل ما خلقه الله للإنسان حتى لا يستخدمه هكذا في الحياة بإطلاق دون قيد أو ضابط، لكن خلق العقل ليعقل الغرائز ويحكمها حسب المهمة التي أراد الله -عز وجل- من هذه الغرائز.

وأشار إلى أن الطعام والشراب يسميان "غريزة الأكل"، ودور العقل هنا أن يعقلها، فغريزة الأكل تكون لاستبقاء الحياة، إلا أن الإقبال عليها يكون بقدر طاقة الجسد، وإذا تجاوز الإنسان وأسرف سيؤدي إلى شراهة مفسدة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسياً عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.