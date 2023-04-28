أزهري يروي عبر قناة الناس سبب نزول سورة «المدثر»

روى الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، لحظات حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قائلا إنه بينما الرسول يمشي سمع صوتا من السماء فرفع بصره فإذا بالملك الذي جاءه بغار حراء جالس بين السماء والأرض، فرعب منه لتذكره ما فعله في المرة الأولى.

نزول سورة المدثر

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن الرسول رجع وقال «دثروني دثروني» فأنزل الله تعالى عليه سورة «المدثر».

ولفت أن المرة الأولى التي رأى فيها الرسول للملك ضمه إليه ضما شديدا، ولكن عندما رآه في المرة الثانية، رغم أنه مشتاق لرؤيته إلا أنه لضعفه البشري مع عدم التجانس بين البشرية والملكية خشي ألا يحتمل مرة أخرى.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.