مسار الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع.. «صور»

نشرت وزارة النقل، عددًا من الصور التي توثق أعمال تنفيذ مسار وكباري الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «السخنة / العلمين / مطروح» في المسافة من محطة العاصمة وحتى محطة السخنة، والذي من المقرر أن يسهم في خدمة مختلف المناطق السكنية والسياحية والصناعية، وتوفير آلاف فرص العمل.

مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

اشتملت الصور على تقدم أعمال تنفيذ مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، كالمسار بين محطتي العاصمة الإدارية ومحمد نجيب، ومسار بين السخنة والعاصمة الإدارية، والمسار بين محمد نجيب والقاهرة، بحسب ما نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما يتم تنفيذ أيضًا الكوبري الإقليمي، وكوبري المحاجر.

اشتملت أعمال التنفيذ أيضًا أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكوبري الكيلو 4.5 والذي يبلغ طوله 300 متر والأخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية، وتنفذ شركة سيمنز الألمانية الأعمال الكهروميكانيكية.

مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

- يمتد مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر.

- يتفرع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع جنوبًا حتى الفيوم/ بني سويف.

- مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يرتبط مع الخط الثاني في الفيوم / بني سويف.

- يتفرع مسار الخط الأول شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح.

- طول مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع 660 كم.

- عدد محطات المسار الأول 12 محطة قطار سريع و12 محطة إقليمية.