تقدّم أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، عن تقدّم أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر ضمن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، المكون من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كيلومترا، ويخدم جميع المناطق في الصناعية أو الزراعية المار بها.

رصدت وزارة النقل، تقدّم أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر، بعدد من الصور التي توثق الأعمال، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أن المشروع سيخدم المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان.

أستاذ نقل: القطار الكهربائي السريع سابقة غير موجودة

الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، أكد أنه في ظل التنمية الشاملة والتنمية المستدامة، كان لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية في مصر ومنها ربط أطراف مصر المترامية، وهو ما سيتم بعد مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط البحر الأحمر والمتوسط: «هي سابقة غير موجودة سابقاً وله أكثر من هدف».

حددت الدكتورة داليا يونس في حديثها لـ«الوطن»، أهمية القطار الكهربائي السريع، حيث يعتبر بديلاً قوياً للسياح بدلاً من استخدام الطائرات في التنقل في مصر، وهو وسيلة مهمة لنقل البضائع والركاب خاصة من المنطقة الاقتصادية في السويس، فضلا عن دوره في ربط مختلف المناطق مثل العلمين والعين السخنة والساحل الشمالي.

من المتوقع، أن ينقل القطار الكهربائي السريع 30 مليون راكب كل عام، بما يقلل من الازدحام المروري في البلد، ويزيد من عملية نقل البضائع حيث تصل إلى 8 ملايين طن بضائع متوقع في 2024، وفي 2040 متوقع أن ينقل 22 مليون طن بضائع، وفق ما روته وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات.

توفير 15 ألف فرصة عمل مباشر

أكدت الدكتورة داليا يونس، أن التقديرات الأولية توضح أن القطار الكهربائي من المقرر أن يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة و3800 غير مباشرة، فضلاً عن كونه وسيلة صديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية وهي بعيدة تماماً عن ملوثات الهواء بما يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%.

أوضحت وكيلة كلية النقل الدولي، أن القطار الكهربائي السريع، يمتد على خط سكة حديد يصل طولها لـ 660 كيلومترا على مطروح والإسكندرية والبحر المتوسط وقناة السويس: «سابقة قوية ومتحضرة لاسخدام هذه المواصلة الجديدة في مصر».