«النقل»: استمرار تنفيذ محطة القاهرة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

تقدمت أعمال تنفيذ محطة القاهرة ضمن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «السخنة العلمين / مطروح»، والذي يغطي أنحاء الجمهورية ويخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، كما يخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

ونشرت وزارة النقل، على موقعها، عدداً من الصور التي توثق تقدّم أعمال تنفيذ محطة القاهرة من مشروع القطار الكهربائي السريع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة أنه من المقرر أن يسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، واختصار زمن الرحلات بين المحافظات.

«يونس»: القطار الكهربائي السريع وسيلة نقل حضارية للسياح

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن القطار الكهربائي السريع من المقرر أن يسهم في خلق نهضة كبيرة في المناطق التي يمر بها والمناطق المحيطة بمساره، موضحة أن ما يساعد على هذه النهضة شبكة الطرق الجديدة التي من المقرر إنشاؤها ضمن مسار هذا القطار.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن هذه النوعية من القطارات يشارك في تنفيذها عدد كبير من الشركات المصرية بما يضمن خلق عدد كبير من فرص العمل، لافتة إلى أنه ممتد من العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والعلمين، ويغطي كافة أطراف مصر بما يتيح سهولة في نقل الركاب والبضائع: «هو وسيلة نقل حضارية للسياح».

القطاع الأول من جسر السكة الخاص بالقطار الكهربائي السريع

- تم تسليمه لتحالف «سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب».

- يمتد بطول 50 كم.

- يمتد من محطة العاصمة غرباً حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم.

- يمتد شرقاً باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم.

- بدأت أعمال تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري.

- قريباً البدء في تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

- هناك تقدم كبير في تنفيذ جسر السكة في قطاع أكتوبر وقطاع العلمين وفوكة.