تقدم أعمال تنفيذ محطة محمد نجيب ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (صور)

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ محطة محمد نجيب ضمن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، موضحة أن القطار السريع مكون من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية، ويعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ووثقت وزارة النقل، تقدم الأعمال بمحطة نجيب محفوظ في مشروع القطار الكهربائي السريع، بنشرها عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لأعمال الإنشاءات من تجهيز البنية التحتية للمحطة.

القطار الكهربائي السريع يسهم في الربط السككي مع دول الجوار

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف في حديثه لـ«الوطن»، على مشروع القطار الكهربائي السريع، قائلاً: «ينضم مشروع القطار الكهربائي السريع لمنظومة النقل النظيف للأفراد بالقطارات الكهربائية في مصر والتي تتكون من مترو القاهرة، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT»، موضحاً أنه يعمل بالتوازي مع سكك حديد مصر لنقل الركاب والبضائع من وإلى المدن والمواني المصرية الرئيسية.

وأوضح أنه يسهم في الربط السككي مع دول الجوار مع السودان من أبوسمبل، لافتا إلى أن طول الخط الأول 675 كيلومترًا، كما أن تصنيع قضبان القطار السريع فى مصر عن طريق شركات وطنية وخاصه، ويجرى إدارة وتشغيل وصيانة الخط عن طريق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

النقل متعدد الوسائط

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يسهم في التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، مؤكدا أنه يجرى تنفيذ القطارات الكهربائية السريعة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن المخطط أن تنقل أكثر من 2.5 مليون راكب يوميًا.