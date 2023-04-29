خبير أصوات بقناة الناس: خشوع «المنشاوي» أضفى شعور البكاء على المقامات

وصف الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، صوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوى بأنه لم يكن صوتًا عاديًا، ويجعلك تبكي وتخشع كأنك ترى القرآن الكريم.

يضفي الخشوع على إحساس المقام

وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع عبر قناة الناس، أنه حينما يبدأ المنشاوي في القراءة بمقام «البياتي»، ستشعر كأنه يقرأ من مقام «الصبا»، لأنه كان يضفي الخشوع على إحساس المقام حتى ولو كان في هذا المقام قوة أو فرح، سيغلب عليه إحساس الخشوع.

وتابع خبير المقامات الصوتية، أنه عندما يذهب المنشاوي إلى مقام «الرست»، يبدع فى جمله النغمية قرار وجواب، ثم يذهب إلى مقام «الهزام»، والذي كان يظنه البعض أنه مقام «السيكا»، لكن الحقيقة أنه كان يستخدم مقام «الهزام» الذي يتضمن فيه فرع «الحجاز».

الشعور بالبكاء من كثرة الإحساس

واستطرد، أنه على الرغم من أن مقام «الرست» هو مقام الفرح، إلا أنك تشعر فيه مع المنشاوي بالبكاء، من كثرة الخشوع في إحساسه وصوته، لافتا إلى أن الغريبة أنه عندما يصعد المنشاوي إلى مقام «الحجاز» أو «الشاهيناز»، وهو مقام القوة، لكنه كان يضفي عليه إحساس البكاء.