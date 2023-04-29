وزير التنمية المحلية يعلن بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من اليوم السبت وحتى الجمعة 14 يوليو 2023، موضحا أن المرحلة الأولى من الموجة بدأت اليوم وتستمر حتى 19 مايو المقبل، وتستهدف حالات البناء في المهد.

منع التعديات على أملاك الدولة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا إلى أنه سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء بشأن النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدا أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي لجنة إنفاذ القانون، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ21، والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري.

ووجّه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 21، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

عدم السماح بعودة التعديات

وطالب «آمنة»، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.