«التنمية المحلية»: متابعة يومية لملف ترشيد استهلاك الطاقة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات خطة ترشيد استهلاك الطاقة في مباني الأحياء والمديريات الخدمية والشوارع الرئيسية والمياديين وأيضا واجهات المحلات، مشددا على استمرار العمل بخطة ترشيد الاستهلاك والمتابعة اليومية لهذا الملف.

تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات

وأشار إلى أن تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات مع التوقيت الصيفي يساهم في خفض استهلاك الطاقة وفق توجيهات الدولة، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات بشكل مستمر التزام المحلات والمطاعم والورش والمقاهي بمواعيد فتح وغلق المحلات، وتنفيذ القانون على المخالفين، علاوة على استمرار خطة ترشيد الاستهلاك؛ إذ يجري فصل الإضاءة بمجرد انتهاء ساعات العمل في المنشآت الحكومية من الأحياء والمديريات الخدمية باستثناء بعض المواقع.

ضبط أداء الشارع

ولفت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات يساهم بشكل كبير في ضبط الأداء بالشوارع والميادين، وعلى المواطنين من أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والورش؛ الالتزام بمواعيد العمل تجنبا لأي إجراء قانوني حيال المخالفين، ولا تهاون في تطبيق القانون من أجل الصالح العام.