وزير الرياضة في فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2023

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، جانبا من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات «القاهرة 2023» المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة صبحي بمستوى في تنظيم البطولة، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

صبحي: قدرة وقوة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات

وأضاف صبحي أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات المهمة لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الشكر للدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على المجهودات الكبيرة والتي ظهرت نتائجها في التنظيم المشرف للبطولة الذي يليق بمصر.

وأوضح أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.

الوزير سلَّم الميداليات للفائزين

كما سلَّم وزير الشباب والرياضة الميداليات للفائزين في ختام منافسات اليوم لـ بطولة الجمباز الفني رجال حيث فاز الاوكراني ILLIA KOVTUN بالميدالية الذهبية، والكرواتي AUREL BENOVIC بالميدالية الفضية، والايرلندي EAMON MONTGOME بالميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ويشارك فيها 40 دولة وهي: «ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف».