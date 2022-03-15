استعدادات مكثفة لتأمين كأس العالم للجمباز.. وأوكرانيا أبرز المشاركين

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين كأس العالم للجمباز الفني 2022، بإستاد القاهرة، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات وتأمينها، وخلق أجواء آمنة للمشاركين، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.

استاد القاهرة يستضيف بطولة كأس العالم للجمباز

يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تُقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري، بمشاركة 281 مشارك يمثلون 35 دولة على رأسهم أوكرانيا، رغم الظروف التي تمر بها حاليًا.

وجاءت الدول المشاركة كالآتي: مصر البلد المضيف، وألبانيا، والجزائر، وأرمينيا وأستراليا، والنمسا وأذربيجان، والتشيك ونيوزيلاندا، وإيرلندا وكندا، وكرواتيا وقبرص وفنلندا، واليونان وهونج كونج والمجر، وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

ويعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيًا بعد غد الأربعاء، بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022، ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

المؤتمر بحضور وزير الشباب والرياضة

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودوناتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وأرتور ميكيفيك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز.