مراكز عملاء شركة مياه المنوفية تخدم مليون مشترك وتقدم 50 خدمة متنوعة

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة مستمرة في العمل نحو تحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية المميكنة والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتماشياً مع التطور التكنولوجي بما يضمن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في أسرع وقت.

13 منفذًا لخدمة العملاء على مستوى شركة مياه المنوفية

وأضاف، في بيان له، أن شركة مياه الشرب في المنوفية، لديها 13 منفذا لخدمة العملاء تغطي جميع مراكز المحافظة وهي شبين الكوم (مدينة - قرى ) بمقر إيرادات فرع شبين الكوم شارع جمال عبد الناصر بجوار المطحن، البتانون بمحطة صرف رقم 5 بالبتانون، اصطباري بالمحطة المرشحي الجديدة، بركه السبع بمقر فرع الشركة بشارع النصر بجوار مكتب البريد، تلا بمقر الفرع البر الغربي ترعة البتانونية بجوار شبكه الكهرباء، الشهداء بمقر الفرع بجوار شارع جسر السمسمية الغربي، منوف بمقر الفرع طريق سرس بجوار مبني الري، سرس الليان بجوار مستشفي الكلي أمام محطة صرف 1، قويسنا بمقر إيرادات فرع قويسنا على الطريق السريع، مركز السادات بالطرانه، الباجور بمقر الفرع، أشمون بمقر الفرع.

50 خدمة من الإدارة للمواطنين في المحافظة

وتقدم هذه المراكز ما يقرب من 50 خدمة متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، واستبدال العدادات العاطلة، وإصلاح وصيانة العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، وخدمة التعاقد على عداد مياه جديد، وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي، وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك، وخدمة فحص ومعايرة العداد، وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحي، وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي، وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه وجميع المشكلات التجارية التي قد تواجه العملاء.